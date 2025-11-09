Ученые получили первый сигнал с «инопланетного корабля» 3I/ATLAS

Известно, что космический объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля. Позже было установлено, что это комета, прибывшая из другой звёздной системы. Диаметр комы (облако газа и пыли вокруг ядра) объекта составляет около 24 километров. Компьютерное моделирование показало, что возраст кометы превышает семь с половиной миллиардов лет, что делает её более чем на три миллиарда лет старше Солнца. Вероятно, это старейшая из когда-либо наблюдавшихся комет. В сентябре Ави Леб заявлял об «аномальной эволюции» объекта 3I/ATLAS, выразившейся в изменении цвета по мере его приближения к Солнечной системе.