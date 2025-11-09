На 69-м году жизни скончался народный артист Владимир Симонов

В Москве на 69-м году жизни скончался народный артист России Владимир Симонов, один из ведущих актеров Вахтанговского театра. Об этом сообщила пресс-служба театра. Владимир Симонов проработал в Вахтанговском театре почти 40 лет, создав более 150 ролей в кино и театре. Среди его знаменитых театральных работ — роли в спектаклях «Принцесса Турандот», «Отелло», «Дядя Ваня» и «Война и мир». Летом актер почувствовал себя плохо, не смог поехать на гастроли в Китай и был госпитализирован. Симонов находился в больнице, откуда уже не вышел.