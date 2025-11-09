Бывший акробат «Цирка дю Солей» стал сапёром в зоне СВО

Как отметил боец, уже в первые дни службы он оказался в коллективе, собравшем представителей самых разных профессий: учитель ОБЖ и обществознания, алтарник, автослесарь и акробат. Собеседник отметил, что профессиональное разнообразие личного состава является важным подспорьем в преодолении трудностей при выполнении боевых задач. Военнослужащий признался, что после победы хотел бы заняться преподавательской деятельностью.