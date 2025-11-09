На харьковском направлении зафиксированы случаи массовой сдачи в плен деморализованных военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север».
Также отмечается, что в районе Волчанска и прилегающих территорий продолжаются напряженные бои. Штурмовые группы «Севера» при поддержке авиации и артиллерии продвигаются в южной части города и в близлежащих лесных массивах. Отмечается успешное продвижение на Хатненском участке.
«В Волчанске, на левом берегу реки Волчья, нашими подразделениями взяты под контроль и зачищены около 30 зданий. В ходе боев захвачены в плен шестеро военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Общее продвижение составило до 450 метров», — сообщил канал.
Как отмечается, деморализованный личный состав противника массово прекращает сопротивление на участках наступления подразделений «Севера». За минувшие сутки в плен сдались восемь украинских военных.
В лесном массиве у населенного пункта Синельниково российские военные заняли одну вражескую позицию, продвинувшись на 200 метров.
На участке Меловое-Хатнее продолжается расширение зоны безопасности вдоль российской границы. За отчетный период продвижение достигло 900 метров. В ходе наступления двое военнослужащих 1-й полковой тактической группы ГПСУ сложили оружие. Авиация Воздушно-космических сил уничтожила позицию 3-й отдельной танковой бригады ВСУ в районе Новоужвиновки.
На Липцовском направлении существенных изменений не произошло, активных действий противник не предпринимал.
Общие потери противника за истекшие сутки, по предварительным данным, превысили 160 человек личного состава.
Ранее сообщалось, что «Солнцепеки» сожгли позиции ВСУ в харьковских лесах.