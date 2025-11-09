На харьковском направлении зафиксированы случаи массовой сдачи ВСУ в плен

Также отмечается, что в районе Волчанска и прилегающих территорий продолжаются напряженные бои. Штурмовые группы «Севера» при поддержке авиации и артиллерии продвигаются в южной части города и в близлежащих лесных массивах. Отмечается успешное продвижение на Хатненском участке.