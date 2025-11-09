В МВД раскрыли особенности работы московских участковых «на земле»

«Ежегодно проводятся отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением, в ходе проведения которых становится очевидным отношение жителей к тому или иному сотруднику. Также о доверии людей можно судить по информации оперативного значения, которые жители передают именно участковому уполномоченному полиции по телефону, на приеме населения либо при профилактическом обходе жилого сектора. Кроме того, ежегодно проводится всероссийский конкурс МВД России “Народный участковый” — это не просто профессиональное соревнование, а высшая форма признания заслуг тех, кто ежедневно стоит на страже спокойствия и безопасности граждан. Чтобы стать кандидатом, требуется не только безупречная репутация, но и искреннее доверие жителей, а также реальные результаты работы», — подчеркнули в подразделении.