В МВД раскрыли особенности работы московских участковых «на земле»

«Для успешного выполнения стоящих перед участковым уполномоченным полиции служебных задач хорошее знание обслуживаемого административного участка просто необходимо. Первое знакомство с административным участком происходит при его приемке вновь назначенным участковым уполномоченным полиции. В дальнейшем, при ежедневном профилактическом обходе административного участка он посещает здания, строения и сооружения, расположенные на административном участке, в том числе важные, особо важные объекты и объекты жизнеобеспечения. Посещает жилые помещения в целях общения и установления взаимного доверия с их собственниками и иными гражданами, проживающими в них. Взаимодействует с собственниками или представителями собственников объектов, расположенных на территории административного участка, в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности», — рассказали в УОДУУП и ПДН.
Там добавили, что для успешного прохождения службы участковые во время профилактических обходов своих участков должны уделять особое внимание информации, полученной как от визуального наблюдения, так и от общения с гражданами. Кроме того участковые собирают данные при рассмотрении обращений, а также в ходе проведения индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими на профилактическом учете. Таким образом, сотрудник ежедневно накапливает необходимую информацию, используемую в работе.
«Ежегодно проводятся отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением, в ходе проведения которых становится очевидным отношение жителей к тому или иному сотруднику. Также о доверии людей можно судить по информации оперативного значения, которые жители передают именно участковому уполномоченному полиции по телефону, на приеме населения либо при профилактическом обходе жилого сектора. Кроме того, ежегодно проводится всероссийский конкурс МВД России “Народный участковый” — это не просто профессиональное соревнование, а высшая форма признания заслуг тех, кто ежедневно стоит на страже спокойствия и безопасности граждан. Чтобы стать кандидатом, требуется не только безупречная репутация, но и искреннее доверие жителей, а также реальные результаты работы», — подчеркнули в подразделении.
День полиции в России отмечается ежегодно 10 ноября и является профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. До 2011 года праздник был известен как «День милиции», который, в свою очередь, появился после выхода постановления о создании рабочей милиции в 1917 году.