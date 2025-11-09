Трассу М-5 «Урал» в Челябинской области засыпает снегом. Видео

«Движение на участке трассы М-5 местами затруднено. В связи с неблагоприятной погодой водителям стоит воздержаться от дальних поездок на личных автомобилях, пока погода не улучшится. Ориентировочно, осадки продлятся до 12:00», — заявляют в ГАИ по региону.