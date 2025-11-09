Какого числа отмечают День полиции в 2025 году и как поздравить родных, близких и сослуживцев

10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел — профессиональный праздник людей, которые противодействуют преступности и охраняют общественный порядок. Почему выбрали именно эту дату, что пожелать близким и сослуживцам в этот день и какой была российская полиция в разные исторические периоды — в материале «Газеты.Ru».