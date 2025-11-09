Омич возглавил прокуратуру Калининградской области

Были отмечены значительный практический опыт работы сибиряка, его профессиональная грамотность и инициативность. Максиму Попову 45 лет. Он начал карьеру в органах прокуратуры в 2002 году — следователем в Ленинском округе Омска. Позже занимал различные должности в прокуратуре региона. В 2021 году был назначен прокурором Республики Саха (Якутия). С января 2024-го работал первым зампрокурора Сахалинской области.