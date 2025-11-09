Ричмонд
Омич возглавил прокуратуру Калининградской области

Максим Попов перешел на новую должность с поста прокурора Якутии.

Источник: Комсомольская правда

5 ноября 2025 года в должность прокурора Калининградской области официально вступил омич Максим Попов. Церемония представления коллективу прошла с участием заместителя генерального прокурора России Алексея Захарова.

Были отмечены значительный практический опыт работы сибиряка, его профессиональная грамотность и инициативность. Максиму Попову 45 лет. Он начал карьеру в органах прокуратуры в 2002 году — следователем в Ленинском округе Омска. Позже занимал различные должности в прокуратуре региона. В 2021 году был назначен прокурором Республики Саха (Якутия). С января 2024-го работал первым зампрокурора Сахалинской области.

