Омич возглавил прокуратуру Калининградской области

5 ноября 2025 года в должность прокурора Калининградской области официально вступил омич Максим Попов. Церемония представления коллективу прошла с участием заместителя генерального прокурора России Алексея Захарова.
Были отмечены значительный практический опыт работы сибиряка, его профессиональная грамотность и инициативность. Максиму Попову 45 лет. Он начал карьеру в органах прокуратуры в 2002 году — следователем в Ленинском округе Омска. Позже занимал различные должности в прокуратуре региона. В 2021 году был назначен прокурором Республики Саха (Якутия). С января 2024-го работал первым зампрокурора Сахалинской области.
