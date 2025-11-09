К спасению флоры и фауны в Арктике привлечены ИИ

«Главная ценность ИИ для арктической экологии не в замене человека, а в способности видеть то, что скрыто в данных. Технологии делают возможным переход от наблюдения к пониманию, от фиксирования последствий к прогнозу и предупреждению. Это новый тип взаимодействия науки с природой, где алгоритм становится партнером исследователя, а не его дублером», — пояснил он.