Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лионель Месси установил новый мировой рекорд

Аргентинская футбольная звезда Лионель Месси, выступающий за американский клуб «Интер Майами», установил историческое достижение, став первым игроком в мире, который отдал 400 голевых передач на высшем уровне.

Аргентинская футбольная звезда Лионель Месси, выступающий за американский клуб «Интер Майами», установил историческое достижение, став первым игроком в мире, который отдал 400 голевых передач на высшем уровне.

Этот рекордный результат был достигнут им в третьем матче ⅛ финала плей-офф Главной футбольной лиги (MLS) против «Нэшвилла». В той встрече, завершившейся со счетом 4:0 в пользу команды Месси, аргентинец не только отдал одну результативную передачу, но и отметился двумя забитыми мячами.

Статистика показывает, что большую часть своих ассистов — 269 — Месси сделал, будучи игроком «Барселоны». За национальную сборную Аргентины он отдал 60 передач, за «Интер Майами» — 37, а за французский «Пари Сен-Жермен» — 34.

В его коллекции восемь «Золотых мячей», а в составе сборной он выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки (2021, 2024), турнир Финалиссиму 2022 года и Олимпийские игры 2008 года. Благодаря победе в серии над «Нэшвиллом» со общим счетом 2−1, «Интер Майами» вышел в четвертьфинал плей-офф, где сыграет с «Цинциннати».

Ранее сообщалось, что Новак Джокович отказался от участия в Итоговом турнире АТР.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.