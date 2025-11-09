Лионель Месси установил новый мировой рекорд

Аргентинская футбольная звезда Лионель Месси, выступающий за американский клуб «Интер Майами», установил историческое достижение, став первым игроком в мире, который отдал 400 голевых передач на высшем уровне.
Этот рекордный результат был достигнут им в третьем матче ⅛ финала плей-офф Главной футбольной лиги (MLS) против «Нэшвилла». В той встрече, завершившейся со счетом 4:0 в пользу команды Месси, аргентинец не только отдал одну результативную передачу, но и отметился двумя забитыми мячами.
Статистика показывает, что большую часть своих ассистов — 269 — Месси сделал, будучи игроком «Барселоны». За национальную сборную Аргентины он отдал 60 передач, за «Интер Майами» — 37, а за французский «Пари Сен-Жермен» — 34.
В его коллекции восемь «Золотых мячей», а в составе сборной он выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки (2021, 2024), турнир Финалиссиму 2022 года и Олимпийские игры 2008 года. Благодаря победе в серии над «Нэшвиллом» со общим счетом 2−1, «Интер Майами» вышел в четвертьфинал плей-офф, где сыграет с «Цинциннати».
