Лионель Месси установил новый мировой рекорд

В его коллекции восемь «Золотых мячей», а в составе сборной он выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки (2021, 2024), турнир Финалиссиму 2022 года и Олимпийские игры 2008 года. Благодаря победе в серии над «Нэшвиллом» со общим счетом 2−1, «Интер Майами» вышел в четвертьфинал плей-офф, где сыграет с «Цинциннати».