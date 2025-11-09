Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-генсек НАТО назвал вывод войск из Афганистана крупнейшим поражением альянса

Бывший генеральный секретарь НАТО и министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг назвал вывод войск альянса из Афганистана крупнейшим поражением организации. Такое мнение он выразил в интервью The Sunday Times.

Бывший генеральный секретарь НАТО и министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг назвал вывод войск альянса из Афганистана крупнейшим поражением организации. Такое мнение он выразил в интервью The Sunday Times.

По словам Столтенберга, несмотря на тяжелые последствия, уход из Афганистана был правильным, хоть и болезненным решением. Он отметил, что многие люди пострадали, однако союзники по НАТО не были готовы заплатить цену за то, чтобы страна стала свободной и демократической.

Политик добавил, что 20-летнее присутствие альянса показало — попытка построить демократическое общество с помощью военной силы оказалась слишком сложной и амбициозной задачей, передает газета.

Ранее стало известно, что Кремль в ходе переговоров по Украине обсудил с президентом США Дональдом Трампом новые соглашения о безопасности, которые среди прочего будут заключаться в уходе НАТО из стран Восточной Европы.

Команда республиканца рассматривает новые подходы к разрешению украинского конфликта. При этом новая администрация США опасается сравнений украинского кризиса с «катастрофическим» уходом американских военных из Афганистана.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше