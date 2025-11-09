Экс-генсек НАТО назвал вывод войск из Афганистана крупнейшим поражением альянса

Бывший генеральный секретарь НАТО и министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг назвал вывод войск альянса из Афганистана крупнейшим поражением организации. Такое мнение он выразил в интервью The Sunday Times.
По словам Столтенберга, несмотря на тяжелые последствия, уход из Афганистана был правильным, хоть и болезненным решением. Он отметил, что многие люди пострадали, однако союзники по НАТО не были готовы заплатить цену за то, чтобы страна стала свободной и демократической.
Политик добавил, что 20-летнее присутствие альянса показало — попытка построить демократическое общество с помощью военной силы оказалась слишком сложной и амбициозной задачей, передает газета.
Ранее стало известно, что Кремль в ходе переговоров по Украине обсудил с президентом США Дональдом Трампом новые соглашения о безопасности, которые среди прочего будут заключаться в уходе НАТО из стран Восточной Европы.
Команда республиканца рассматривает новые подходы к разрешению украинского конфликта. При этом новая администрация США опасается сравнений украинского кризиса с «катастрофическим» уходом американских военных из Афганистана.