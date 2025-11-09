Ричмонд
Китай вывел на орбиту 2 спутника при помощи ракеты-носителя «Лицзянь-1 Y9»

Старт был осуществлен в 11:32 по пекинскому времени (06:32 мск) с площадки в районе космодрома Цзюцюань на северо-западе КНР.

Источник: Аргументы и факты

Китай произвел успешный запуск ракеты-носителя «Лицзянь-1 Y9», доставившей на орбиту два экспериментальных спутника. Об этом информирует агентство «Синьхуа».

Старт был осуществлен в 11:32 по пекинскому времени (06:32 мск) с площадки в районе космодрома Цзюцюань на северо-западе КНР, известной как пилотная зона коммерческих космических инноваций «Дунфэн».

Как уточняется в сообщении, аппараты были выведены на расчетную орбиту.

Ранее ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с 3 космонавтами была запущена к станции «Тяньгун».