Уфа и Сухуми станут городами-побратимами

Руководство Уфы и Сухуми планируют подписать соглашение о побратимстве. С такой инициативой выступили мэры обоих городов. В эти дни градоначальник башкирской столицы Ратмир Мавлиев находится в Абхазии с официальным визитом.
Как сказал на встрече глава администрации Сухуми Тимур Агрба, взаимодействие между двумя городами достигло реальных результатов.
«Мы наметили ряд важных шагов по дальнейшему сотрудничеству, среди которых первостепенный — подписание договора о побратимских отношениях. Мы вас считаем своими друзьями. Хочу поблагодарить Уфу в связи с вашим вкладом в реконструкцию набережной Сухума. Наши горожане и мы это очень ценим. Ждем запуска авиасообщения между нашими городами», — отметил он.
Ратмир Мавлиев рассказал о колоннаде, которая сегодня украшает набережную реки Белой.
«Она стала достопримечательностью нашего города, — отметил он. — Хочу пригласить вас в Уфу. Настал тот момент, когда мы должны подписать соглашение о побратимстве».