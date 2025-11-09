Ричмонд
+13°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфа и Сухуми станут городами-побратимами

Мэр столицы Башкирии отправился в город с визитом.

Источник: gorodufa.ru

Руководство Уфы и Сухуми планируют подписать соглашение о побратимстве. С такой инициативой выступили мэры обоих городов. В эти дни градоначальник башкирской столицы Ратмир Мавлиев находится в Абхазии с официальным визитом.

Как сказал на встрече глава администрации Сухуми Тимур Агрба, взаимодействие между двумя городами достигло реальных результатов.

«Мы наметили ряд важных шагов по дальнейшему сотрудничеству, среди которых первостепенный — подписание договора о побратимских отношениях. Мы вас считаем своими друзьями. Хочу поблагодарить Уфу в связи с вашим вкладом в реконструкцию набережной Сухума. Наши горожане и мы это очень ценим. Ждем запуска авиасообщения между нашими городами», — отметил он.

Ратмир Мавлиев рассказал о колоннаде, которая сегодня украшает набережную реки Белой.

«Она стала достопримечательностью нашего города, — отметил он. — Хочу пригласить вас в Уфу. Настал тот момент, когда мы должны подписать соглашение о побратимстве».