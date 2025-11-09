В МВД назвали топ-7 самых популярных тем в мошеннических объявлениях

В пресс-центре Министерства внутренних дел России обнародовали перечень наиболее распространённых тематик мошеннических объявлений, которые активно используются злоумышленниками для обмана граждан. Согласно официальным данным, преступники чаще всего маскируют свои схемы под предложения финансовых услуг, коммунальных сервисов, а также активно используют листовки с QR-кодами.