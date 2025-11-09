В МВД назвали топ-7 самых популярных тем в мошеннических объявлениях

Специалисты ведомства выделили несколько ключевых направлений мошеннической деятельности. В сфере финансовых услуг преступники предлагают «быстрые займы», «выгодные инвестиции» и «возврат долгов», зачастую обещая помощь в получении кредита, списании задолженностей или оформлении «срочных займов под 0%».
Значительную часть мошеннических объявлений составляют предложения работы и подработки. Злоумышленники заманивают граждан обещаниями лёгкого заработка без опыта, быстрого получения денег за «пару часов», а также специальных вакансий для студентов и пенсионеров с высокой зарплатой. После обращения по таким объявлениям от соискателей требуют оплатить регистрацию или обучение.
Особую опасность представляют поддельные объявления о коммунальных услугах, где мошенники предлагают проверку счётчиков, сантехнические или электромонтажные работы, берут предоплату и исчезают.
Широкое распространение получили мошеннические схемы в сфере аренды и продажи жилья, где преступники предлагают квартиры по заниженным ценам или срочную продажу недвижимости. Аналогичным образом действуют мошенники при продаже бытовой техники, электроники и автомобилей по ценам ниже рыночных.
Отдельное внимание в МВД уделили мошенничеству под видом социальных услуг, когда злоумышленники предлагают помощь пенсионерам, оформление льгот, компенсаций или субсидий. Особую опасность представляют листовки с QR-кодами, которые мошенники используют для добавления пользователей в чаты под предлогом решения жилищных вопросов.
Как ранее писал Life.ru, мошенники стали использовать социальную рекламу, связанную с налогами, чтобы обманывать россиян. Они рассылают сообщения о якобы имеющейся задолженности и просят перейти по ссылке для заполнения онлайн-формы, требуя при этом код из SMS для «подтверждения».
