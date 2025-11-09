Новое авто обойдется волгоградцам в среднем в 2,73 млн рублей

Противоположную динамику продемонстрировал отечественный автопром: средняя цена на российские автомобили выросла на 3% по сравнению с сентябрем, достигнув 1,7 млн рублей. Эксперты связывают этот рост с увеличением числа объявлений о продаже автомобилей новой марки Tenet. Аналитики прогнозируют, что тенденция к росту цен на отечественные машины сохранится до конца текущего года.