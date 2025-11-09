Новое авто обойдется волгоградцам в среднем в 2,73 млн рублей

Аналитики «Авто.ру» зафиксировали стабилизацию цен на новые автомобили в Волгоградской области в октябре 2025 года. После роста в сентябре средняя стоимость нового авто снизилась на 2%, остановившись на отметке 2,73 млн рублей.
Лидером по снижению цен стал кроссовер Belgee X70, который подешевел на 2,2% — до 3,18 млн рублей. В тройку моделей с наиболее заметным падением цен также вошли Lada Granta (средняя цена — 1,12 млн рублей) и Geely Atlas (3,88 млн рублей).
Если говорить о сегментах, то средняя стоимость новых машин китайских брендов, официально представленных в России, стала меньше на 17 тысяч рублей, составив 3,57 млн рублей.
Противоположную динамику продемонстрировал отечественный автопром: средняя цена на российские автомобили выросла на 3% по сравнению с сентябрем, достигнув 1,7 млн рублей. Эксперты связывают этот рост с увеличением числа объявлений о продаже автомобилей новой марки Tenet. Аналитики прогнозируют, что тенденция к росту цен на отечественные машины сохранится до конца текущего года.