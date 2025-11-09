В Соцфонде рассказали, сколько пенсионеров в России

Пенсионеры получат пенсию за январь в декабре. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, все заработные платы, пособия и пенсии выплачивают досрочно, если они выпадают на праздники. Соответственно, все пенсионеры, чьи выплаты выпадают на период с 1 по 11 января, получат деньги 30 декабря.