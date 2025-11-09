В Соцфонде рассказали, сколько пенсионеров в России

По состоянию на 1 октября 2025 года в России насчитывается более 40,6 миллиона пенсионеров. Об этом сообщили в Социальном фонде России.
По данным ведомства, на учете в системе фонда числилось 40 миллионов 662 тысячи человек.
Из них семь миллионов 354 тысячи продолжают работать, а 33 миллиона 308 тысяч являются неработающими пенсионерами, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что средняя пенсия по старости в РФ составляет около 25,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 октября текущего года. По состоянию на 1 января этого года он был 24 979,27 рубля.
Пенсионеры получат пенсию за январь в декабре. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, все заработные платы, пособия и пенсии выплачивают досрочно, если они выпадают на праздники. Соответственно, все пенсионеры, чьи выплаты выпадают на период с 1 по 11 января, получат деньги 30 декабря.
В Госдуму планируют внести законопроект, который установит минимальный уровень материального обеспечения пенсионеров на основе минимального размера оплаты труда. Действительно ли такое предложение может быть лучше уже существующей системы расчета, «ВМ» обсудила с экспертами.