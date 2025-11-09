Ричмонд
Месси стал первым в истории футболистом, отдавшим 400 голевых передач

В матче ⅛ финала плей-офф MLS нападающий «Интер Майами» забил два гола.

Источник: Аргументы и факты

Аргентинский форвард Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами» из США первым в истории футбола достиг отметки в 400 голевых передач.

Это достижение было зафиксировано в третьей игре ⅛ финала плей-офф MLS против «Нэшвилла». Матч завершился победой хозяев со счетом 4:0. Помимо голевой передачи, Месси также отметился дублем.

Основную часть своих голевых передач Месси сделал, играя за «Барселону» — 269. В аргентинской национальной команде он 60 раз помогал забивать партнерам, в «Интер Майами» — 37, а в «Пари Сен-Жермен» — 34.

Месси сейчас 38 лет, он играет за «Интер Майами» с 2023 года. Аргентинец является рекордсменом по количеству «Золотых мячей», обладая восемью наградами. В составе сборной Аргентины он выиграл мировое первенство в 2022 году, два Кубка Америки (2021, 2024), Финалиссиму 2022 года и золото Олимпийских игр 2008 года.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси может перейти в турецкий «Галатасарай».