Месси стал первым в истории футболистом, отдавшим 400 голевых передач

Месси сейчас 38 лет, он играет за «Интер Майами» с 2023 года. Аргентинец является рекордсменом по количеству «Золотых мячей», обладая восемью наградами. В составе сборной Аргентины он выиграл мировое первенство в 2022 году, два Кубка Америки (2021, 2024), Финалиссиму 2022 года и золото Олимпийских игр 2008 года.