Месси стал первым в истории футболистом, отдавшим 400 голевых передач

Аргентинский форвард Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами» из США первым в истории футбола достиг отметки в 400 голевых передач.
Это достижение было зафиксировано в третьей игре ⅛ финала плей-офф MLS против «Нэшвилла». Матч завершился победой хозяев со счетом 4:0. Помимо голевой передачи, Месси также отметился дублем.
Основную часть своих голевых передач Месси сделал, играя за «Барселону» — 269. В аргентинской национальной команде он 60 раз помогал забивать партнерам, в «Интер Майами» — 37, а в «Пари Сен-Жермен» — 34.
Месси сейчас 38 лет, он играет за «Интер Майами» с 2023 года. Аргентинец является рекордсменом по количеству «Золотых мячей», обладая восемью наградами. В составе сборной Аргентины он выиграл мировое первенство в 2022 году, два Кубка Америки (2021, 2024), Финалиссиму 2022 года и золото Олимпийских игр 2008 года.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси может перейти в турецкий «Галатасарай».