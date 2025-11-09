Паспорта россиян под угрозой: мошенники изобрели новую схему для тех, кто хочет работать

Интернет-мошенники изобрели новую схему обмана россиян. Они стали притворяться потенциальным работодателем и запрашивать фотографию паспорта у кандидата. Об этом предупредило Министерство внутренних дел РФ.
Как отметили в ведомстве, аферисты работают по специальной схеме. В частности, размещают в Сети объявления о вакансиях. Если на них откликаются — жертву начинают «обрабатывать». В частности, предлагают гибкий график и даже не говорят о реальных условиях работы.
«Злоумышленники ведут переписки с кандидатами в мессенджере, а для “подтверждения личности” просят отправить фотографию паспорта», — предупредило МВД.
Немногим ранее ведомство рассказало, какие темы в объявлениях мошенников являются наиболее популярные. Так, интернет-преступники, помимо легкого заработка, любят предлагать финансовые услуги. В том числе займы под 0% и списание долгов.