Паспорта россиян под угрозой: мошенники изобрели новую схему для тех, кто хочет работать

Как отметили в ведомстве, аферисты работают по специальной схеме. В частности, размещают в Сети объявления о вакансиях. Если на них откликаются — жертву начинают «обрабатывать». В частности, предлагают гибкий график и даже не говорят о реальных условиях работы.