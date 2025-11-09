Турпоток из России в Китай бьет рекорды

Рост числа российских туристов в Китае может быть связан с тем, что с 15 сентября Китай в экспериментальном порядке отменил визы для граждан России. Об этом сообщало RT. В свою очередь, Россия прорабатывает ответную отмену виз для туристов из КНР, о чем сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.