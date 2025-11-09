Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турпоток из России в Китай бьет рекорды

Число туристических поездок из России в Китай достигло максимального значения за тринадцать лет. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Российские туристы совершили 383 тысячи поездок в Китай, указано в материале.

Число туристических поездок из России в Китай достигло максимального значения за тринадцать лет. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

«Количество туристических поездок россиян в Китай в июле-сентябре текущего года достигло 383 тысяч — максимум за тринадцать лет», — следует из данных. Их приводит РИА Новости.

Отмечается, что в последний раз сопоставимое число россиян отправлялись в путешествия по Китаю в 2012 году. Именно тогда в страну приехало 407,6 тысяч человек.

Рост числа российских туристов в Китае может быть связан с тем, что с 15 сентября Китай в экспериментальном порядке отменил визы для граждан России. Об этом сообщало RT. В свою очередь, Россия прорабатывает ответную отмену виз для туристов из КНР, о чем сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.