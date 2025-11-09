Ричмонд
Директор школы «Мастерград» в Перми ушла с поста

Обязанности директора временно возложены на Ирину Яковлеву.

Источник: Комсомольская правда

В Перми директор средней школы «Мастерград» Оксана Казакова подала в отставку. Об этом пишет «Ъ-Пркиамье», ссылаясь на собственные источники.

Казакова руководила школой с 2017 года. В 2022 году она стала победительницей краевого конкурса «Учитель года». Помимо этого, она возглавляет некоммерческую организацию «Фонд поддержки талантливой молодежи “Золотой резерв”».

Школа «Мастерград» была создана в 2016 году и известна как образовательное учреждение с уклоном в урбанистику.

По информации с официального сайта учреждения, после ухода Казаковой обязанности директора временно возложены на Ирину Яковлеву.