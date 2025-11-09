Ричмонд
Тюменские приставы конфисковали авто должников на сумму в полмиллиарда рублей

За первое полугодие 2025 года приставы в Тюменской области конфисковали у должников автомобили, стоимость которых составила 503 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Федеральной службы судебных приставов.

За первое полугодие 2025 года приставы конфисковали 672 автомобиля.

«В первом полугодии 2025 года судебные приставы Тюменской области арестовали 672 автомобиля должников. Их стоимость составила более 503 миллионов рублей», — передает данные РБК Тюмень.

При этом отмечается тенденция к снижению количества исполнительных производств. В 2024 году в первом полугодии их было зарегистрировано 1404, а в 2025 году уже 1071. Аналогичная ситуация и с запретами на выезд за границу — их число снизилось со 106 до 94,6 тысяч.