Омский врач назвала главные правила защиты от рака легких

Медик рекомендует каждый день уделять минимум 30 минут физической активности и придерживаться сбалансированного питания. В рацион должно входить достаточное количество овощей, фруктов, орехов и рыбы. Следует ограничить употребление алкоголя, контролировать вес и защищаться от ультрафиолетового излучения.