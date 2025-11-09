Омский врач назвала главные правила защиты от рака легких

9 ноября ключевые меры профилактики рака легких перечислила врач общей практики Калачинской ЦРБ Татьяна Щукина. Первостепенное значение имеет отказ от сигарет, так как табачный дым содержит более 70 канцерогенных веществ. Важно избегать и пассивного курения, регулярно проветривать помещения.
Медик рекомендует каждый день уделять минимум 30 минут физической активности и придерживаться сбалансированного питания. В рацион должно входить достаточное количество овощей, фруктов, орехов и рыбы. Следует ограничить употребление алкоголя, контролировать вес и защищаться от ультрафиолетового излучения.
«Берегите свое здоровье! Даже небольшие шаги помогут сохранить легкие здоровыми», — подытожила Татьяна Щукина.
