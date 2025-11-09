Главные новости в Молдове на утро воскресенья, 9 ноября 2025:
1. Молдаване скупают квартиры в Одессе: Почему деньги уходят за границу, а цены на недвижимость в Кишиневе продолжают расти.
2. Молдову накрывают дожди: Синоптики обещают три дня подряд осадков, но еще не морозы.
3. Важная новость для жителей Молдовы: Какими будут новые банкноты евро.
4. Жесткое, но честное мнение аналитика: Молдове в правительстве нужны спасатели-прагматики, а не сказочники PAS.
5. Разбор полетов: Скандал с дипломами кишиневского Меда — это ответка Румынии «братской» Молдове за неуважение?
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Почему в Кишиневе закрывают «Русский дом», который сделал для Молдовы хорошего больше, чем власти Молдовы за 4 года: «Там никогда не обсуждались какие-то политические процессы, включая выборы!».
«То, что прозвучало на заседании правительства со слов министра культуры — это ложь, — это не соответствует действительности» (далее…).
Феномен: Пенсионерам дешевле уехать на зимовку в Европу, чем платить огромные деньги за отопление дома, в Молдове.
Отключат газ, закрывают дома и улетают к детям в Испанию, Италию, Грецию (далее…).
У фермеров по всей Молдове конфискуют сельхозтехнику и имущество за долги: «Нас лишают последнего, будто мы преступники».
В министерстве сельского хозяйства знают об этой проблеме, с которой столкнулись тысячи фермеров, но решения у властей для них нет [видео] (далее…).