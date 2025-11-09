Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 9 ноября 2025: На три дня Молдову накрывают дожди; зачем молдаване скупают квартиры в Одессе; важная новость для жителей Молдовы — какими будут новые банкноты евро

Главные новости в Молдове на утро воскресенья, 9 ноября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове на утро воскресенья, 9 ноября 2025:

1. Молдаване скупают квартиры в Одессе: Почему деньги уходят за границу, а цены на недвижимость в Кишиневе продолжают расти.

2. Молдову накрывают дожди: Синоптики обещают три дня подряд осадков, но еще не морозы.

3. Важная новость для жителей Молдовы: Какими будут новые банкноты евро.

4. Жесткое, но честное мнение аналитика: Молдове в правительстве нужны спасатели-прагматики, а не сказочники PAS.

5. Разбор полетов: Скандал с дипломами кишиневского Меда — это ответка Румынии «братской» Молдове за неуважение?

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

