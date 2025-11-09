Белоруссия надеется, что Литва возобновит работу автомобильных пунктов

Кроме того, в ведомстве заявили, что Литва вводит в заблуждение своих перевозчиков, перекладывая ответственность за сложившуюся ситуацию на Белоруссию. В МИД отметили, что с удивлением восприняли подобные заявления, говорится на сайте ведомства.