Временные ограничения сняли в аэропорту Геленджика

Временные ограничения на полеты сняли в аэропорту Геленджика. Об этом сообщили в Росавиации утром 9 ноября.
«Аэропорт готов к обслуживанию рейсов с 08:30», — сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.
Напомним, ограничения в воздушной гавани Геленджика вели вечером 8 ноября. Аэропорт не принимал и не выпускал рейсы для безопасности полетов.
Режим беспилотной опасности действовал в Краснодарском крае всю ночь. В 05:49 9 ноября в МЧС России сообщили об отмене опасности.
Как сообщили в Минобороны, за ночь ПВО перехватили 44 украинских дрона. 43 из них над Брянской областью и один — над Ростовской.