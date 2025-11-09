Ричмонд
Временные ограничения сняли в аэропорту Геленджика

В аэропорту Геленджика возобновили прием и выпуск воздушных судов.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения на полеты сняли в аэропорту Геленджика. Об этом сообщили в Росавиации утром 9 ноября.

«Аэропорт готов к обслуживанию рейсов с 08:30», — сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Напомним, ограничения в воздушной гавани Геленджика вели вечером 8 ноября. Аэропорт не принимал и не выпускал рейсы для безопасности полетов.

Режим беспилотной опасности действовал в Краснодарском крае всю ночь. В 05:49 9 ноября в МЧС России сообщили об отмене опасности.

Как сообщили в Минобороны, за ночь ПВО перехватили 44 украинских дрона. 43 из них над Брянской областью и один — над Ростовской.