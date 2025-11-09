Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названо условие, про котором Эминем может выступить с концертом в Казахстане

Организаторы концерта Дженнифер Лопес и Backstreet Boys в Казахстане в интервью YouTube-каналу «Умные люди» сообщили, могут ли в нашей стране выступить Бейонсе, Шакира и Эминем, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Во время интервью продюсеру Astana Concert Малику Хасенову сообщили, что в соцсетях казахстанцы чаще всего просят организовать концерты трех звезд: Бейонсе, Эминема и Шакиры.

Его попросили прокомментировать, реально ли организовать их концерт в Казахстане. Хасенов ответил, что Шакира — реально, и они ведут переговоры. Бейонсе также реально, но с Эминемом сложнее из-за отсутствия инфраструктуры, способной вместить уровень его запросов.

Для концерта Эминема требуется площадка, вмещающая от 60 тысяч человек, чтобы мероприятие было коммерчески окупаемым. В Казахстане такой площадки нет, и организация концерта на площади сопряжена с рисками.