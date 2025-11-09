Названо условие, про котором Эминем может выступить с концертом в Казахстане

Во время интервью продюсеру Astana Concert Малику Хасенову сообщили, что в соцсетях казахстанцы чаще всего просят организовать концерты трех звезд: Бейонсе, Эминема и Шакиры.
Его попросили прокомментировать, реально ли организовать их концерт в Казахстане. Хасенов ответил, что Шакира — реально, и они ведут переговоры. Бейонсе также реально, но с Эминемом сложнее из-за отсутствия инфраструктуры, способной вместить уровень его запросов.
Для концерта Эминема требуется площадка, вмещающая от 60 тысяч человек, чтобы мероприятие было коммерчески окупаемым. В Казахстане такой площадки нет, и организация концерта на площади сопряжена с рисками.