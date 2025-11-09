Несколько маршрутов изменили движение из-за провала грунта на Энгельса

Ограничения ввели на участке рядом со Светлановской площадью, сообщили в городских службах.
Автобусы № 86 и № 98 не могут пройти по своему обычному маршруту и следуют в объезд: через 2-й Муринский проспект, Институтский проспект и Новороссийскую улицу, после чего возвращаются на проспект Энгельса.
Корректировки коснулись и трамваев. Маршруты № 20, № 21 и № 40 временно перенаправлены, движение по привычной трассе ограничено.
Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.
Ранее на проспекте Энгельса образовалась крупная яма — во время буровых работ была повреждена подземная труба холодного водоснабжения диаметром 500 мм. Раскопы и восстановительные работы продолжаются.