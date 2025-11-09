Рунический гороскоп на неделю 10−16 ноября: как выжить в первые дни ретроградного Меркурия

Неделя с 10-го по 16 ноября 2025 года пройдёт под влиянием ретроградного Меркурия. В это время Вселенная словно проверяет, насколько вы готовы к внутренним переменам. Рунический гороскоп от Игоря Вечерского, написанный эксклюзивно для Life.ru, предупреждает: настало время, когда старое окончательно уходит, а новое только формируется. Руны, как и тысячи лет назад, хранят мудрость Севера. Они не просто предсказывают события, а показывают, где именно нужно действовать, а где — отпустить контроль. С их помощью можно понять, какие двери откроются, где таится подвох и в какой момент важно сделать шаг вперёд, даже если страшно. Что руны шепчут именно вам?