Зима откладывается: в ноябре в Прикамье температура превысит норму на 4 градуса

В ноябре пермяков ждет аномально теплая погода.
В Пермском крае до конца ноября сохранится аномально теплая погода, зима наступит не раньше конца месяца. Такие среднесрочные прогнозы дали метеорологи.
«Вторая декада ноября в Пермском крае будет теплее обычного — температура превысит климатическую норму на 3−4 градуса. Это связано с устойчивым западным переносом воздушных масс, обеспечивающим активное прохождение циклонов с Атлантики, которые приносят теплые и влажные воздушные массы. Количество осадков в этот период также ожидается выше нормы», — указано в telegram-канале «Метеоролог и я».
Наиболее холодными днями станут период с 11 по 13 ноября, когда температура приблизится к средним многолетним значениям или опустится слегка ниже нормы. Установление зимнего характера погоды, по прогнозам синоптиков, откладывается как минимум до конца второй — начала третьей декады ноября.
Ранее доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов сообщал, что ноябрь в Пермском крае будет теплее климатической нормы, но холоднее, чем в последние два года, а зимняя погода установится не ранее начала второй декады месяца. Также отмечалось, что во второй пятидневке ноября ожидается потепление, которое приведет к таянию выпавшего снега, а похолодание с возможным установлением зимней погоды прогнозируется в третьей пятидневке.