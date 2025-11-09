Зима откладывается: в ноябре в Прикамье температура превысит норму на 4 градуса

Ранее доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов сообщал, что ноябрь в Пермском крае будет теплее климатической нормы, но холоднее, чем в последние два года, а зимняя погода установится не ранее начала второй декады месяца. Также отмечалось, что во второй пятидневке ноября ожидается потепление, которое приведет к таянию выпавшего снега, а похолодание с возможным установлением зимней погоды прогнозируется в третьей пятидневке.