Фуры и автобусы ежедневно проверяют на волгоградских трассах

В Волгоградской области регулярно проверяют фуры и автобусы.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Волгоградской области всегда оживленное движение. Среди легковых машин постоянно курсируют огромные фуры и пассажирские автобусы. Чтобы эти поездки были безопасными, на посту ДПС в Городищенском районе каждый день ведется серьезная работа, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Здесь инспекторы ГИБДД действуют совместно со специалистами Ространснадзора. Их общая задача сделать перевозки грузов и пассажиров максимально надежными. Такой подход позволяет охватить все важные аспекты от технического состояния транспорта до соблюдения правил дорожного движения.

Особое внимание уделяется большегрузам. С помощью современного оборудования инспекторы проверяют вес фуры и нагрузку на каждую ось. Перегруженный автомобиль не только быстрее разрушает дорожное полотно, но и представляет серьезную угрозу. У него увеличивается тормозной путь и ухудшается управляемость.

Инспекторы также тщательно проверяют документы на груз и техническое состояние транспорта. Для автобусов это особенно важно, ведь речь идет о безопасности десятков пассажиров.