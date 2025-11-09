Фуры и автобусы ежедневно проверяют на волгоградских трассах

На дорогах Волгоградской области всегда оживленное движение. Среди легковых машин постоянно курсируют огромные фуры и пассажирские автобусы. Чтобы эти поездки были безопасными, на посту ДПС в Городищенском районе каждый день ведется серьезная работа, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.