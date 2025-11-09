Автозаправку и право аренды земли под ней до 2068 года продадут в Башкирии

Территориальное управление Росимущества в Башкирии объявило повторные торги по продаже комплекса придорожного сервиса с автозаправкой на федеральной трассе Уфа-Оренбург. Он расположен в Аургазинском районе на 59-м километре дороги.
В состав лота входит здание площадью 3667 квадратных метров и право аренды участка размером 9192 квадратных метра. Срок аренды земли действует до 1 апреля 2068 года. Начальная цена объекта, который является арестованным имуществом компании ООО «Спектр Строй», составляет 42,9 миллиона рублей.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10,7 миллиона рублей. Прием заявок продлится до вечера 8 декабря.
