Автозаправку и право аренды земли под ней до 2068 года продадут в Башкирии

В Башкирии объявили торги по продаже арестованного автозаправочного комплекса.

Источник: Комсомольская правда

Территориальное управление Росимущества в Башкирии объявило повторные торги по продаже комплекса придорожного сервиса с автозаправкой на федеральной трассе Уфа-Оренбург. Он расположен в Аургазинском районе на 59-м километре дороги.

В состав лота входит здание площадью 3667 квадратных метров и право аренды участка размером 9192 квадратных метра. Срок аренды земли действует до 1 апреля 2068 года. Начальная цена объекта, который является арестованным имуществом компании ООО «Спектр Строй», составляет 42,9 миллиона рублей.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10,7 миллиона рублей. Прием заявок продлится до вечера 8 декабря.

