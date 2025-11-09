Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за атаки дронов в Воронеже загорелся ночью коммунальный объект

В некоторых домах временно отключали отопление и свет.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 8 на 9 ноября дежурные средства РЭБ в небе над Воронежем подавили несколько дронов. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

— По предварительным данным, пострадавших нет, — уточнил глава региона.

На территории одного из предприятий строительной отрасли повреждены несколько зданий (посечена кровля и частично выбиты стекла), машин и внутренние сети отопления.

По словам чиновника, на одном из коммунальных объектов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали.

Тем временем, пожар вынудил принять временные меры, из-за которых в некоторых домах происходили колебания температуры центрального отопления.

— В ближайшее время температура теплоносителя в этих домах придет в норму, — заверил губернатор.

Также часть города на время осталась без света.

— Сейчас электроэнергия подается всем потребителям в штатном режиме, — подытожил Александр Гусев.

Что касается объявленного ровно в полночь режима атаки БпЛА, то его отменили в 7:04. Также с 4:38 до 5:19 и с 5:49 до 6:26 над Воронежской областью действовал режим ракетной опасности.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше