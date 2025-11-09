Из-за атаки дронов в Воронеже загорелся ночью коммунальный объект

В ночь с 8 на 9 ноября дежурные средства РЭБ в небе над Воронежем подавили несколько дронов. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
— По предварительным данным, пострадавших нет, — уточнил глава региона.
На территории одного из предприятий строительной отрасли повреждены несколько зданий (посечена кровля и частично выбиты стекла), машин и внутренние сети отопления.
По словам чиновника, на одном из коммунальных объектов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали.
Тем временем, пожар вынудил принять временные меры, из-за которых в некоторых домах происходили колебания температуры центрального отопления.
— В ближайшее время температура теплоносителя в этих домах придет в норму, — заверил губернатор.
Также часть города на время осталась без света.
— Сейчас электроэнергия подается всем потребителям в штатном режиме, — подытожил Александр Гусев.
Что касается объявленного ровно в полночь режима атаки БпЛА, то его отменили в 7:04. Также с 4:38 до 5:19 и с 5:49 до 6:26 над Воронежской областью действовал режим ракетной опасности.