«Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» и возглавил турнирную таблицу Первой лиги

Победа в матче с «СКА-Хабаровск» позволила «Уралу» укрепить свои позиции в турнирной таблице. Ранее екатеринбуржцы обыграли тульский «Арсенал» в 16-м туре со счетом 2:1. После этих успехов клуб возглавил турнирную таблицу с 39 очками, продолжив борьбу за выход в Российскую Премьер-Лигу.