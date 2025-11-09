Производитель виски Jameson зарегистрировал бренд в России, несмотря на уход с рынка

Ранее сообщалось, что американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Eleven может начать работу в России уже в 2026 году. Компания из Техаса зарегистрировала в России восемь товарных знаков, включая фирменный логотип, дизайн бумажных пакетов и характерные полоски, которые используются в оформлении магазинов сети.