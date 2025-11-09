Производитель виски Jameson зарегистрировал бренд в России, несмотря на уход с рынка

Две заявки на охрану бренда, поданные в мае 2025 года, включали правообладание на название и фирменное цветовое оформление бутылки. Оба товарных знака зарегистрированы в категории алкогольных напитков, эссенций и экстрактов.
Данный шаг позволяет правообладателю контролировать использование бренда на территории РФ и потенциально блокировать параллельный импорт или местное производство под этой маркой.
Ранее сообщалось, что американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Eleven может начать работу в России уже в 2026 году. Компания из Техаса зарегистрировала в России восемь товарных знаков, включая фирменный логотип, дизайн бумажных пакетов и характерные полоски, которые используются в оформлении магазинов сети.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.