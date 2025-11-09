Собянин: На Ярославском направлении появится еще 15 составов «Иволга 4.0»

«Продолжаем масштабный переход этого направления на поезда нового поколения совместно с перевозчиком ЦППК и коллегами из РЖД. Первые “Иволги 4.0” вышли на маршруты уже в этом году. Всего до 2030 года закупим 92 новых состава. Все работы ведем поэтапно. Поезда нового поколения более мощные и перед запуском на линию требуют комплексной проверки и настройки систем. Электросеть должна работать без сбоев, равномерно распределяя нагрузку между подстанциями. Тогда все поезда линии будут ходить по графику, несмотря на интенсивность движения и пиковые показатели. Особое внимание уделяем подготовке машинистов, они проходят на современных составах дополнительное обучение и практику. Для контроля технического состояния поездов открыли в Пушкино новое подразделение Тверского вагоностроительного завода. Здесь проводят диагностику и регламентные работы», — написал мэр.