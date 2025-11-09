Свердловские власти заложили бюджет на развитие трамваев к Верхней Пышме

На развитие трамвайных линий в 2026 году выделят 721 млн рублей.
Из бюджета Свердловской области ежегодно будут выделять около 700 миллионов рублей на трамвайную линию, соединяющую Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Об этом сообщают «Вечерние Ведомости».
«В статье бюджета заложено на 2026 год — 721 млн рублей, на 2027 год — 694 млн рублей, на 2028 год — 667 млн рублей», — сказано в сообщении. Точные доли средств, которые пойдут на эксплуатацию и развитие линии, не указаны.
Трамвайная линия должна улучшить транспортную доступность между двумя городами и облегчить передвижение жителей. Выделение средств на трамвайную линию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой вписывается в рамки масштабной транспортной реформы в Екатеринбурге, начатой в 2024 году. Общий объем финансирования реформы на четыре года составит 47,9 миллиардов рублей — в пять раз больше изначально запланированной суммы.