Свердловские власти заложили бюджет на развитие трамваев к Верхней Пышме

Трамвайная линия должна улучшить транспортную доступность между двумя городами и облегчить передвижение жителей. Выделение средств на трамвайную линию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой вписывается в рамки масштабной транспортной реформы в Екатеринбурге, начатой в 2024 году. Общий объем финансирования реформы на четыре года составит 47,9 миллиардов рублей — в пять раз больше изначально запланированной суммы.