Московский суд выселил из квартиры уехавшую из России экоактивистку Чирикову*

В материалах дела указано, что ещё в 2018 году Чирикова* оформила договор дарения на принадлежавшую ей долю в квартире в пользу одного из истцов. Согласно представленным доказательствам, ответчица не проживала в спорном жилом помещении более десяти лет, систематически не вносила платежи за коммунальные услуги и не предпринимала никаких попыток вернуться в квартиру.