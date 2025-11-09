Мощнейший удар от солнца: какой силы будет магнитная буря 10 ноября 2025

Помимо этого события, в ночное время были зарегистрированы еще три вспышки меньшей интенсивности: C2.9 после полуночи (максимум в 00:57), а также две практически одновременные вспышки C1.73 и C1.7 около трех часов ночи. Последняя из них была связана с активной областью под номером 4274. Более мощных вспышек классов M и X, способных вызвать серьезные геомагнитные эффекты, в эти дни не наблюдалось.