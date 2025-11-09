Овчинский: у станции «Кантемировская» появились 2 новостройки по реновации

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дома, построенные по программе реновации, экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми малоэтажками. Энергоэффективность достигается за счет индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим управлением и учетом потребления, которые полностью производятся в нашей стране. Также экономить помогают терморегуляторы на отопительных приборах, позволяющие жильцам выбирать комфортную температуру и оплачивать только фактическое потребление. Современные инженерные системы снижают теплопотери в домах программы реновации на 30%, а зданиям присваиваются высокие классы энергоэффективности.