Овчинский: у станции «Кантемировская» появились 2 новостройки по реновации

В районе Царицыно (ЮАО) в сентябре были достроены два новых жилых здания по программе реновации. Общая площадь новостроек превышает 43 тыс. кв. м, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
«Новые жилые комплексы расположены на Кантемировской улице. Суммарно в них предусмотрено 832 квартиры общей площадью более 27 тысяч квадратных метров. Из них 13 квартир адаптированы для маломобильных граждан: в них широкие коридоры и дверные проемы, а в санузлах установлены специальные поручни», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
По его словам, территорию вокруг домов благоустроили: во дворах установили три детские и две спортивные площадки, семь зон для отдыха, провели озеленение и оборудовали энергоэффективное освещение. Дома находятся в районе с развитой инфраструктурой: в двух минутах ходьбы расположена станция метро «Кантемировская», а Пролетарский проспект обеспечивает хорошую транспортную доступность.
Дома на Кантемировской улице, завершенные в сентябре, присоединились к уже заселенным жилым комплексам, построенным в рамках реновации. На первых этажах новых зданий открылись магазины, парикмахерские, аптеки и салоны красоты. Для предприятий социально-бытового назначения в новых домах предусмотрены спецпомещения с отдельными входными группами и инженерными системами, которые отделены от жилой части.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дома, построенные по программе реновации, экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми малоэтажками. Энергоэффективность достигается за счет индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим управлением и учетом потребления, которые полностью производятся в нашей стране. Также экономить помогают терморегуляторы на отопительных приборах, позволяющие жильцам выбирать комфортную температуру и оплачивать только фактическое потребление. Современные инженерные системы снижают теплопотери в домах программы реновации на 30%, а зданиям присваиваются высокие классы энергоэффективности.
Программа реновации была утверждена в 2017 г. и затрагивает почти 1 млн москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Ранее Собянин поручил удвоить темпы ее реализации.