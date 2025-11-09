Ричмонд
Синоптики обещали до +9 с туманом в воскресенье 9 ноября

Туман сохранится в некоторых районах Беларуси весь день 9 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Белгидромет предупредил, что днем 9 ноября в воскресенье в отдельных районах Беларуси, и Минск не исключение, сохранится туман.

9 ноября в Беларуси будет туманно, облачно и преимущественно без дождей, сообщает сайт pogoda.by. Днем по югу страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела и только здесь возможны небольшие осадки.

Ветер не создаст дискомфорта, он будет южным и слабым. Максимальная температура воздуха днем от +4 до +9 градусов.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил о мокром снеге и температурах около нуля на неделе с 10 по 16 ноября: «Предзимье на пороге».

Мы писали, что в Беларуси дороги зимой будут обрабатываться россолами, а не просто солью.