Синоптики обещали до +9 с туманом в воскресенье 9 ноября

Белгидромет предупредил, что днем 9 ноября в воскресенье в отдельных районах Беларуси, и Минск не исключение, сохранится туман.
9 ноября в Беларуси будет туманно, облачно и преимущественно без дождей, сообщает сайт pogoda.by. Днем по югу страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела и только здесь возможны небольшие осадки.
Ветер не создаст дискомфорта, он будет южным и слабым. Максимальная температура воздуха днем от +4 до +9 градусов.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил о мокром снеге и температурах около нуля на неделе с 10 по 16 ноября: «Предзимье на пороге».
Мы писали, что в Беларуси дороги зимой будут обрабатываться россолами, а не просто солью.