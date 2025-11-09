Появилось видео спасения попавшего под лавину на Камчатке геолога

На кадрах, обнародованных МЧС, видно, как спасатели с помощью лопат разбирают снежный завал, после чего эвакуируют пострадавшего на носилках. Мужчину доставили в село Мильково, откуда его планируют переправить вертолетом в Петропавловск-Камчатский.