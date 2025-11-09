Появилось видео спасения попавшего под лавину на Камчатке геолога

Спасатели МЧС России эвакуировали геолога, пострадавшего при сходе снежной лавины на территории Агинского золоторудного месторождения в Быстринском районе Камчатского края. Видео спасательной операции было опубликовано в Telegram-канале регионального управления ведомства.
Инцидент произошел накануне на буровой площадке, где под снежными массами оказались два сотрудника подрядной организации. Как уточняется, тело 39-летнего машиниста буровой установки было извлечено из-под завалов практически сразу. Поиски его 29-летнего помощника пришлось приостановить до утра.
Позднее министр по ЧС региона Сергей Лебедев сообщил, что мужчина обнаружен жив.
На кадрах, обнародованных МЧС, видно, как спасатели с помощью лопат разбирают снежный завал, после чего эвакуируют пострадавшего на носилках. Мужчину доставили в село Мильково, откуда его планируют переправить вертолетом в Петропавловск-Камчатский.
По данным министерства здравоохранения края, состояние геолога оценивается как средней тяжести, у него диагностировано общее переохлаждение организма.