Уголовное дело по «беспределу» в Быковской ЦРБ велел возбудить Бастрыкин

Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал возбуждения уголовного дела после обращения к нему сотрудников Быковской ЦРБ. Местные медики пожаловались на главбуха больницы.
Медицинских работников возмутило, что женщина обманом присвоила себе должность заместителя главврача, официально занимала еще несколько должностей, получая зарплату, при этом обязанности ее исполняли другие сотрудники, которые по ее требованию передавали ей деньги.
«Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли. Обратившиеся опасаются, что виновная может избежать ответственности», — подчеркивают в информационном центре СК.
Волгоградский Следком проводил проверку по данным фактам, однако уголовное дело не было возбуждено, поясняют специалисты ЦРБ в видеообращении. Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК по области Василию Семенову возбудить дело и представить доклад о результатах расследования.
