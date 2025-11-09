Волгоградцы ощущают на себе последствия магнитной бури

Тем не менее, даже этого касательного удара оказалось достаточно. Наземные станции и спутники продолжают фиксировать серьезные всплески активности силой до 6−7 баллов. Такие колебания особенно ощущают метеозависимые люди, вызывая головные боли слабость и другие недомогания.