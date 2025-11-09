Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцы ощущают на себе последствия магнитной бури

Почему волгоградцы третьи сутки ощущают на себе последствия магнитной бури.

Источник: Комсомольская правда

Жители Волгограда и области уже несколько дней чувствуют влияние нестабильного геомагнитного поля. Причиной стали недавние мощные вспышки на Солнце. Однако ситуация развивается не совсем так, как предсказывали ученые.

Хорошая новость в том, что основной и самый мощный поток солнечного вещества прошел мимо нашей планеты. Землю зацепил лишь край этого плазменного облака. Поэтому геомагнитный шторм так и не достиг экстремальных значений.

Тем не менее, даже этого касательного удара оказалось достаточно. Наземные станции и спутники продолжают фиксировать серьезные всплески активности силой до 6−7 баллов. Такие колебания особенно ощущают метеозависимые люди, вызывая головные боли слабость и другие недомогания.

Многие также надеялись увидеть в небе над регионом северное сияние. Увы, этого не произошло. Пик геомагнитных ударов пришелся на дневное время суток, когда наблюдать это красивое явление невозможно.

Специалисты предупреждают, что расслабляться пока рано. В ближайшие несколько дней сохраняется вероятность геомагнитных колебаний мощностью в 5−7 баллов. Поэтому стоит внимательнее отнестись к своему самочувствию.