Волгоградцы ощущают на себе последствия магнитной бури

Жители Волгограда и области уже несколько дней чувствуют влияние нестабильного геомагнитного поля. Причиной стали недавние мощные вспышки на Солнце. Однако ситуация развивается не совсем так, как предсказывали ученые.
Хорошая новость в том, что основной и самый мощный поток солнечного вещества прошел мимо нашей планеты. Землю зацепил лишь край этого плазменного облака. Поэтому геомагнитный шторм так и не достиг экстремальных значений.
Тем не менее, даже этого касательного удара оказалось достаточно. Наземные станции и спутники продолжают фиксировать серьезные всплески активности силой до 6−7 баллов. Такие колебания особенно ощущают метеозависимые люди, вызывая головные боли слабость и другие недомогания.
Многие также надеялись увидеть в небе над регионом северное сияние. Увы, этого не произошло. Пик геомагнитных ударов пришелся на дневное время суток, когда наблюдать это красивое явление невозможно.
Специалисты предупреждают, что расслабляться пока рано. В ближайшие несколько дней сохраняется вероятность геомагнитных колебаний мощностью в 5−7 баллов. Поэтому стоит внимательнее отнестись к своему самочувствию.