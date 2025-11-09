«Просим запастись водой»: целый город в Башкирии рискует остаться без водоснабжения из-за аварии на линии электропередач

В башкирском Бирске произошла авария на линии электропередач — из-за этого в городе временно отключат водоснабжение. Глава Бирского района Павел Трапезников попросил жителей запастись водой.
— Просим вас заранее запастись необходимым количеством воды, чтобы избежать неудобств. Благодарим за понимание! — обратился руководитель муниципалитета к населению в своих соцсетях.
