Сельхозпредприятие в Волгоградской области задерживало выплаты уволенным

Нижневолжская межрегиональная гострудинспекция провела плановую проверку на сельскохозяйственном предприятии Волгоградской области, в результате которой были обнаружены нарушения обязательных требований трудового законодательства.
Так, в трудовые договоры не была внесена обязательная информация об условиях работы. Водитель не был обеспечен средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Кроме этого, работодатель не организовал проведение обязательных предварительных медицинских осмотров для сотрудников.
Окончательный расчет уволенным работникам был выплачен с нарушением установленных сроков, а также без положенной денежной компенсации за задержку.
Не был установлен порядок повышения уровня заработной платы, включая индексацию, необходимую в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.
По итогам проверки работодателю было выдано предписание с требованием незамедлительно устранить все выявленные нарушения. Лица, ответственные за соблюдение норм трудового законодательства, привлечены к административной ответственности. В настоящее время предприятие уже предоставило в Гострудинспекцию сведения о выполнении предъявленных требований.