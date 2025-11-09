Как волгоградке удалось наказать компанию за звонки с рекламой?

В итоге с ответчика решением Дзержинского районного суда г. Волгограда были взысканы: компенсация морального вреда за незаконную обработку персональных данных, вмешательство и вторжение в частную жизнь в размере 40 000 рублей, судебные расходы — 30 292 рубля, а также штраф — 20 000 рублей.