Как волгоградке удалось наказать компанию за звонки с рекламой?

Источник: Freepik

Волгоградка через суд наказала компанию, которая рекламировала ей свои услуги.

Валентине Щ. регулярно поступали на телефон СМС-сообщения с рекламой от абонента Winline.

Она обратилась в Волгоградское УФАС России, чтобы оценить законность таких рассылок.

В УФАС признали рекламу ненадлежащей, так как абонент не давал своего согласия на рекламную рассылку.

В итоге с ответчика решением Дзержинского районного суда г. Волгограда были взысканы: компенсация морального вреда за незаконную обработку персональных данных, вмешательство и вторжение в частную жизнь в размере 40 000 рублей, судебные расходы — 30 292 рубля, а также штраф — 20 000 рублей.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области, решение вступило в законную силу.