«Колорадо» с россиянином Бардаковым в составе разгромило «Эдмонтон» в матче КХЛ

Команда «Колорадо Эвеланш», в составе которой играет российский хоккеист Захар Бардаков, одержала убедительную победу в матче против «Эдмонтон Ойлерз», забив девять шайб и пропустив одну.
По две шайбы за «Колорадо» забили Кейл Макар, Джек Друри, Паркер Келли и Натан Маккиннон, одну Гэвин Бриндли. Автором единственного гола за «Эдмонтон» стал Коннор Макдэвид.
Бардаков, проводящий дебютный сезон в НХЛ, сделала в матче два результативных паса.
Читайте материал «Reuters: тайфун “Фунг-Вонг” стал причиной эвакуации сотни тысяч жителей Филиппин».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.