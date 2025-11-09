Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Колорадо» с россиянином Бардаковым в составе разгромило «Эдмонтон» в матче КХЛ

Команда «Колорадо Эвеланш», в составе которой играет российский хоккеист Захар Бардаков, одержала убедительную победу в матче против «Эдмонтон Ойлерз», забив девять шайб и пропустив одну.

Команда «Колорадо Эвеланш», в составе которой играет российский хоккеист Захар Бардаков, одержала убедительную победу в матче против «Эдмонтон Ойлерз», забив девять шайб и пропустив одну.

По две шайбы за «Колорадо» забили Кейл Макар, Джек Друри, Паркер Келли и Натан Маккиннон, одну Гэвин Бриндли. Автором единственного гола за «Эдмонтон» стал Коннор Макдэвид.

Бардаков, проводящий дебютный сезон в НХЛ, сделала в матче два результативных паса.

Читайте материал «Reuters: тайфун “Фунг-Вонг” стал причиной эвакуации сотни тысяч жителей Филиппин».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.