В селе Козьмодемьяновка Амурской области откроют модельную библиотеку

Открытие модельной библиотеки в селе Козьмодемьяновка Амурской области состоится 12 декабря. Учреждение модернизировали при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.
В здании создали несколько функциональных пространств. Например, в «Клиент-зоне» уже установили вешалки, зеркало и информационный стенд. В зоне под названием «Проспект детства» будут компьютеры, принтер, столы для рисования песком, интерактивная панель и многое другое.
Коридор библиотеки назвали «ФотоФАКТика родного края». Там можно будет узнать историю села и Тамбовского округа. На одной стене разместится постоянная экспозиция с картой округа, на которой отмечены села и достопримечательности. А на второй стене будет организован выставочный фотостенд.
Для молодежи оборудуют «#ВходВ». Там будут удобные места для сидения, телевизор, доступ к Wi-Fi и книги разных жанров. Рядом оборудуют «Книжный меридиан» с книжными и выставочными стеллажами, местами отдыха, рабочим местом библиотекаря, каталогом, компьютерной и копировальной техникой, интерактивным столом и настольным футболом.
«Интеллект-зал» станет пространством для встреч и заседаний. Для этого там предусмотрены большой телевизор, аудиосистема, мощный компьютер, VR-очки и ноутбуки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.