Специалист назвала опасные последствия дефицита марганца

Недостаток марганца в организме детей может замедлить их рост и нарушить развитие костной системы. Об этом заявила терапевт Елена Лихошерстова в интервью NEWS.ru. Дефицит этого микроэлемента может проявляться проблемами с кожей и сбоями в углеводном обмене.
— По-настоящему изолированный дефицит марганца у человека встречается редко, он может быть вызван сильным истощением, определенным генетическими нарушениями, — пояснили врач Лихошерстова.
Симптомы, указывающие на нехватку марганца, могут быть разнообразными: от тошноты и рвоты до кожных заболеваний. Также может заметно снизиться уровень холестерина и глюкозы. У самых маленьких же это особенно опасно, так как может напрямую сказаться на их росте и формировании скелета.
