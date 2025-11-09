Ричмонд
Специалист назвала опасные последствия дефицита марганца

Врач Лихошерстова: дефицит марганца у детей тормозит их рост и развитие костей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Недостаток марганца в организме детей может замедлить их рост и нарушить развитие костной системы. Об этом заявила терапевт Елена Лихошерстова в интервью NEWS.ru. Дефицит этого микроэлемента может проявляться проблемами с кожей и сбоями в углеводном обмене.

— По-настоящему изолированный дефицит марганца у человека встречается редко, он может быть вызван сильным истощением, определенным генетическими нарушениями, — пояснили врач Лихошерстова.

Симптомы, указывающие на нехватку марганца, могут быть разнообразными: от тошноты и рвоты до кожных заболеваний. Также может заметно снизиться уровень холестерина и глюкозы. У самых маленьких же это особенно опасно, так как может напрямую сказаться на их росте и формировании скелета.

