Специалист назвала опасные последствия дефицита марганца

Симптомы, указывающие на нехватку марганца, могут быть разнообразными: от тошноты и рвоты до кожных заболеваний. Также может заметно снизиться уровень холестерина и глюкозы. У самых маленьких же это особенно опасно, так как может напрямую сказаться на их росте и формировании скелета.