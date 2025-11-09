Ричмонд
В Белгороде повреждены системы энергоснабжения и теплоснабжения после атаки ВСУ

В Белгороде восстанавливают энергосистемы после украинского обстрела.

Источник: Комсомольская правда

В результате ракетной атаки со стороны ВСУ энергосистема Белгорода получила серьезные повреждения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«“По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения. Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с задачей”, — написал губернатор.

Гладков добавил, что, несмотря на масштаб причиненного ущерба, специалисты энергетических служб немедленно приступили к восстановительным работам и делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть стабильное обеспечение жителей электроэнергией и теплом.

Как сообщал «КП-Белгород», дежурные подразделения ПВО отразили атаку ВСУ, уничтожив несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. В результате падения обломков сбитых ракет в поселке Дубовое без света временно остались более 20 тысяч человек.