В Белгороде повреждены системы энергоснабжения и теплоснабжения после атаки ВСУ

Как сообщал «КП-Белгород», дежурные подразделения ПВО отразили атаку ВСУ, уничтожив несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. В результате падения обломков сбитых ракет в поселке Дубовое без света временно остались более 20 тысяч человек.